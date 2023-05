Espagne: accord entre syndicats et employeurs sur des hausses de salaires

Cet "accord pour l'emploi et la négociation collective", qui concerne les salariés dépendant de conventions collectives, a été ratifié lundi par le syndicat UGT et par les organisations patronales CEOE et Cepyme, ont-ils annoncé sur leurs sites internet respectifs. L'autre grande centrale syndicale, Commissions Ouvrières (CCOO), doit l'approuver à son tour mardi. Il prévoit, dans le détail, une hausse des salaires de 4% en 2023 suivie par deux hausses successives de 3% en 2024 et 2025. Une hausse additionnelle de 1% est prévue si l'inflation est de nouveau à des niveaux très élevés, a précisé l'UGT dans son communiqué. L'inflation s'est établie à 4,1% en avril sur un an après avoir atteint des niveaux record à plus de 10% durant l'été. Cet accord-cadre n'entraînera toutefois pas de hausse automatique et généralisée des salaires dans le pays mais servira de base à la négociation collective dans les différentes branches. C'est "un point de départ afin de permettre un partage de la richesse plus équitable", s'est félicitée l'UGT dans son communiqué. Cet accord a été salué par le gouvernement de gauche. Dès l'annonce vendredi d'un accord de principe, la ministre communiste du Travail, Yolanda Diaz, a "remercié les partenaires sociaux pour cet accord si important destiné à protéger les salaires". "Les organisations syndicales et patronales sont de nouveau à la hauteur de notre pays", a-t-elle encore dit sur son compte Twitter. (Belga)