Golfe de Guinée: six marins pris en otage par des pirates libérés au Nigeria

"Les six membres d'équipage qui avaient été enlevés sur le pétrolier Monjasa Reformer ont tous été récupérés sains et saufs depuis un endroit tenu secret au Nigeria", a indiqué la compagnie danoise Monjasa dans un communiqué. Les six marins "sont en relativement bonne santé étant donné les circonstances difficiles qu'ils ont affrontées depuis plus de cinq semaines", précise l'armateur du navire, qui bat pavillon libérien. Après des examens médicaux, ils sont en cours de rapatriement vers leurs pays de résidence pour retrouver leurs familles, indique Monjasa, qui avait refusé de dévoiler leurs nationalités. L'armateur, en saluant leur "courage", a refusé tout autre commentaire sur les conditions de la fin de la prise d'otages, notamment sur le paiement d'une éventuelle rançon. Le Monjasa Reformer avait été attaqué de nuit le 25 mars par une embarcation de pirates alors qu'il se trouvait à 140 milles marins au large du port congolais de Pointe-Noire, et le contact avait été perdu peu après avec les 16 membres de l'équipage. Le pétrolier de 135 mètres avait été retrouvé six jours plus tard au large de Sao Tomé-et-Principe, dans l'est du Golfe de Guinée, par un navire de la marine française parti à sa recherche. L'embarcation des pirates présumés, initialement repérée par un drone, avait pris la fuite du navire en embarquant six marins. Les dix autres membres d'équipage restés à bord avaient pu être secourus, avec trois d'entre eux légèrement blessés. Selon la mission franco-britannique MDAT-GoG ("Maritime Domain Awareness for Trade Gulf of Guinea") et la marine française, ce sont cinq pirates qui avaient perpétré l'attaque. (Belga)