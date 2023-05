Greenyard rétablit une politique de dividende après de bons résultats

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% par rapport à l'année dernière, à quelque 4,6 milliards d'euros. L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a atteint environ 167 millions d'euros, légèrement supérieur à l'an dernier. La dette financière nette du groupe a par ailleurs diminué, de 304 à environ 280 millions d'euros. En septembre prochain, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires d'approuver un dividende de 0,10 euro par action pour l'exercice complet clos en mars. Les résultats financiers audités de l'exercice 2022/2023 seront communiqués le 14 juin. Greenyard prévoit par ailleurs de poursuivre la tendance positive et s'attend à réaliser un chiffre d'affaires net d'environ 4,900 milliards d'euros pour l'exercice se terminant en mars 2024, avec un Ebitda ajusté situé entre 175 et 180 millions. Le groupe veut atteindre 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. (Belga)