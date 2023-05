Invasion de l'Ukraine - Vladimir Poutine assistera au défilé du 9 mai malgré la récente attaque de drones

La semaine dernière, les autorités ukrainiennes ont été accusées par le Kremlin d'être à l'origine de cette attaque et le service de presse parlait d'un "acte terroriste" et d'une "tentative d'assassinat" sur Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a nié toute implication dans cette affaire. Chaque année, en date du 9 mai, la place rouge de Moscou laisse place à un défilé militaire d'envergure pour le "jour de la victoire", lorsque l'Union soviétique a vaincu l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Des rumeurs circulaient et affirmaient que le défilé n'aurait pas lieu, mais la commémoration sera bel et bien organisée cette année. Les mesures de sécurité seront toutefois renforcées, comme cela a été annoncé précédemment. En 2022, le spectacle de lumière avait dû être annulé en raison d'une mauvaise météo et il n'est pas encore certain qu'il sera organisé cette année. Néanmoins, le traditionnel défilé du "régiment immortel", durant lequel les gens portent des photos de membres de leurs familles qui ont combattu ou qui sont morts à cette période, a été annulé. Le défilé de la victoire a également été annulé dans une vingtaine de villes cette année, principalement pour des raisons de sécurité, selon plusieurs médias russes. (Belga)