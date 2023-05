Jupiler Pro League - Mike Trésor risque de manquer le prochain match de Genk après son rouge contre l'Antwerp

Dans les arrêts de jeu du match perdu à l'Antwerp (2-1) dimanche, Trésor a refilé un coup de pied volontaire à Jelle Bataille. Le parquet réclame également une amende de 1.500 euros. Le joueur et le club peuvent accepter ou non la proposition du parquet. S'ils l'acceptent, Trésor manquera le déplacement à l'Union Saint-Gilloise dimanche. S'ils la refusent, le dossier sera transmis au Comité disciplinaire mardi. Son équipier Aziz Ouattara a été exclu dans la foulée pour avoir protesté énergiquement et poussé "frontalement d'une main sur la poitrine" l'arbitre Erik Lambrechts, selon le rapport de celui-ci. L'arbitre précise que "cela n'a pas été fait avec une force excessive, mais il s'agissait d'une poussée claire et délibérée." Le médian est directement convoqué devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel, car il avait écopé d'un match avec sursis, qui courait jusqu'au 4 novembre 2023, lors d'une précédente sanction, mais lors d'une exclusion avec Jong Genk en octobre dernier contre Beveren en Challenger Pro League. Le parquet exigera un match effectif et une amende de 1.000 euros ainsi que la révocation du sursis. (Belga)