Laureus Awards - Lionel Messi et Shelly-Ann Fraser-Pryce élus Sportif et Sportive de l'année

Messi, 35 ans, a été récompensé après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine en décembre dernier au Qatar, offrant un premier Mondial à l'Albiceleste depuis 1986. L'équipe nationale argentine a d'ailleurs reçu le prix d'Équipe de l'année. Le joueur du Paris Saint-Germain, septuple Ballon d'Or, remporte le trophée Laureus du Sportif de l'année pour la seconde fois de sa carrière. En 2020, il avait partagé le prix avec le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1. Le basketteur américain Stephen Curry, l'athlète suédois Armand Duplantis, le footballeur français Kylian Mbappé, le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal et le pilote de F1 néerlandais Max Verstappen, tenant du titre, était les autres nommés. Chez les dames, Shelly-Ann Fraser-Pryce a été récompensée suite à son cinquième titre de championne du monde sur 100m lors des Mondiaux organisés à Eugene aux États-Unis. La nageuse américaine Katie Ledecky, l'athlète américaine Sydney McLaughlin-Levrone, la footballeuse espagnole Alexia Putellas, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin et la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek figuraient aussi parmi les nommés. Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz a lui remporté le prix de Révélation de l'année et le footballeur danois Christian Eriksen celui du 'Comeback' de l'année après son arrêt cardiaque lors de l'Euro 2020. Les trophées Laureus sont décernés chaque année depuis 2000 par l'Académie Laureus, un jury composé de 71 des plus grandes légendes du sport. Justine Henin, sacrée Sportive de l'année en 2008, figure au palmarès. La cérémonie 2023 était la première organisée en présentiel depuis 2020, après deux éditions virtuelles en raison des restrictions liées au coronavirus. (Belga)