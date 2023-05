Les Belges à l'étranger - Leicester et ses Belges corrigés sur la pelouse de Fulham

Leicester a connu une première période compliquée, concédant trois buts des pieds de Willian (10e), Carlos Vinicius (18e) et Tom Cairney (44e). Dennis Praet a fait les frais de cette première mi-temps, étant remplacé par Tete au repos (46e). Un changement qui n'a pas empêché Leicester d'encaisser un quatrième but signé Cairney (51e). Les Foxes ont ensuite réduit l'écart via Harvey Barnes (59e) peu avant la sortie de Youri Tielemans (60e). Dans la foulée, Willian a redonné quatre buts d'avance à Fulham (70e) mais Leicester a sauvé l'honneur via un penalty de James Maddison (81e) et un nouveau but de Barnes (89e). Au classement, Leicester reste menacé par la relégation et occupe la 16e place avec 30 points, tout comme Nottingham Forest, 18e et premier relégable. Fulham est 10e avec 48 points. (Belga)