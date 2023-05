Les règles concernant les trottinettes électriques encore trop peu connues, selon Vias

Pour évaluer le degré de connaissance des règles liées à l'utilisation des trottinettes électriques, Vias a mené une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 usagers de la route. Plus de quatre Belges sur 10 (42%) ignorent ainsi que le législateur a fixé une limite d'âge pour conduire une trottinette électrique sur la voie publique (sauf dans certaines zones comme les Ravel par exemple), à savoir qu'il faut un minimum de 16 ans. En Wallonie et à Bruxelles, un usager sur sept (14%) pense que la limite a été fixée à 14 ans. Trois usagers sur 10 (31%) ignorent par ailleurs que depuis l'an dernier, ils doivent obligatoirement emprunter les pistes cyclables ou, à défaut, la chaussée. Ils ne peuvent donc plus rouler sur le trottoir. Toujours depuis l'an dernier, il est interdit de rouler à deux sur une même trottinette. Seuls 12% des usagers l'ignorent. De manière assez paradoxale, c'est à Bruxelles que cette règle est la moins connue alors que les trottinettes électriques y sont très répandues (26% ne le savent pas). La vitesse des engins de déplacement est limitée à 25 km/h. Environ six usagers sur 10 (57%) l'ignorent. Parmi les autres règles, les utilisateurs de trottinettes, à l'instar des vélos, peuvent circuler dans les sens uniques limités. Pourtant, plus de quatre personnes sur 10 (44%) l'ignorent. Enfin, les utilisateurs de trottinettes peuvent également franchir le feu rouge pour tourner à droite ou continuer tout droit aux carrefours où des signaux routiers les y autorisent. Cette règle est ignorée par sept usagers sur 10 (74%). (Belga)