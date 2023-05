Moins de nouvelles entreprises en Belgique en 2022, une première en 10 ans

Si 2021 fut une année record, dans un contexte de rattrapage lié au Covid, et si 2022 reste la deuxième meilleure année en la matière depuis le lancement de cet atlas, il y a près de deux décennies, c'est la première fois depuis 10 ans que le nombre de créations de nouvelles entreprises diminue. La tendance qui semble s'amorcer inquiète donc les organisations d'indépendants, d'autant que les chiffres encore provisoires du premier trimestre (-2,7%) augurent une poursuite de la baisse des créations d'entreprise. En outre, le nombre d'entreprises qui arrêtent leurs activités a bondi de 19% l'an dernier et là aussi, la tendance se poursuit en ce début d'année 2023. Le nombre de "starters" a diminué l'an dernier dans les trois régions du pays, mais davantage en Flandre (-7%) qu'en Wallonie (-4,35%) et à Bruxelles (-1,69%). L'esprit d'entreprendre n'en reste pas moins plus vivace au nord qu'au sud du pays. Autre tendance constatée: de nombreuses créations d'entreprises concernent le secteur des services aux entreprises. L'économie belge se profile toujours plus comme une économie de services. Les organisations d'indépendants UCM et Unizo appellent les autorités à veiller à un cadre favorable tant en matière fiscale (pas d'augmentation de la charge fiscale pour les PME), que sociale, énergétique ou de simplification administrative. L'UCM souligne en outre les grandes difficultés traversées par le secteur du commerce de détail. Les écoles sont pour leur part invitées à sensibiliser encore davantage les jeunes à l'esprit d'entreprise. (Belga)