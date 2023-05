Pérou : les corps des 27 travailleurs morts dans l'incendie d'une mine récupérés

L'incendie, qui semble avoir été suivi d'une explosion, se serait produit samedi à 100 mètres de profondeur mais la police n'a pu confirmer le nombre de victimes que dimanche. Il s'agit d'une des pires tragédies dans une mine depuis des dizaines d'années au Pérou, premier producteur d'or d'Amérique latine. Il aurait été causé par un court-circuit, et la plupart des travailleurs seraient morts asphyxiés et brûlés, selon James Casquino, maire de Yanaquihua, où se trouve la mine La Esperanza. "Les corps des 27 travailleurs ont pu être récupérés", a-t-il indiqué lundi à la radio RPP. Dimanche soir, douze corps avaient pu être remontés par les secours, mais les opérations avaient dû être interrompues en raison de l'accumulation de gaz toxiques, selon M. Casquino. La Minera Yanaquihua, qui opère dans cette mine, est une entreprise moyenne de production d'or fondée en 2000 dans la région d'Arequipa. Dans un communiqué, elle a indiqué que 175 travailleurs étaient ressortis indemnes de l'accident. Le secteur minier est un pilier majeur de l'économie du pays, correspondant à 8,3% du PIB. Deuxième producteur mondial de cuivre, d'argent et de zinc, le Pérou est le premier producteur d'or, de zinc, de plomb, d'étain et de molybdène en Amérique latine, selon les statistiques officielles. En 2022, 39 personnes sont mortes dans des incidents liés à l'exploitation minière, selon le ministère de l'Énergie et des Mines. (Belga)