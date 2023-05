Pour leur 30e édition, les Nuits Botanique frôlent les 30.000 visiteurs

L'événement culturel qui se déroule chaque printemps se clôturera le 12 mai, après trois semaines de festivités dans l'écrin de verdure des jardins et serres du Botanique de Bruxelles. Les organisateurs se targuent déjà d'avoir accueilli plus de 28.000 spectateurs, notamment lors de 17 concerts complets, "dont certains bien à l'avance". Ils évoquent des "nuits généreuses de tant de belles rencontres". Plus de 130 projets musicaux sont à l'affiche du festival bruxellois dont une vingtaine de premières d'artistes belges et autant de premières internationales, souligne encore l'organisation dans son communiqué. L'édition 2024 du festival dans la capitale belge se déroulera du 25 avril au 5 mai prochains. (Belga)