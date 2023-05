Securitas assure sa mainmise sur le marché des caméras corporelles de la police

D'après le cahier des charges relatif au marché public organisé pour la fourniture de ce matériel, il est ainsi question de 3.135 caméras destinées aux services de la police fédérale et de 1.800 autres au profit la police locale (et 450 appareils pour la Défense ainsi que 200 pour les douanes) sur quatre ans. Le marché porte aussi sur un grand nombre d'accessoires, de licences de logiciels de gestion d'images ou encore d'heures de formation à donner aux membres du personnel. Le prix du marché devrait tourner autour de 22 millions d'euros au total. La branche belge de Securitas consolide ainsi sa position quasi monopolistique dans le domaine de la caméra piéton auprès des forces de l'ordre. Au niveau local, elle en fournit déjà à 75 zones de police. Securitas fournit déjà par ailleurs les caméras ANPR à la Belgique. Elle sécurise aussi le commissariat d'Anvers, elle se charge également de répondre aux appels non urgents et de monitorer certaines caméras de surveillance dans une zone de police autour de Courtrai. (Belga)