Tour d'Italie - Thibaut Pinot prend le maillot bleu de la montagne, "mais reste focalisé sur le général"

"Aller chercher ce maillot n'était pas dans les plans, mais j'en ai parlé avec Rudy Molard, car il n'y avait plus d'échappée et je me suis décidé. C'est toujours ça de pris. Les maillots de la montagne des grands Tours m'ont toujours attiré, donc c'est cool. Et puis ça casse la spirale de ce début de Giro, après la chute de Rudy, le chrono et la cassure d'hier", a expliqué Thibaut Pinot dans un communiqué de sa formation. Le Français, loin derrière lors du contre-la-montre d'ouverture samedi, avait encore perdu 19 secondes dans une cassure dimanche et pointe à 2:05 de Remco Evenepoel au général. "On repart sur de bonnes bases", a assuré Thibaut Pinot. "Le grand prix de la montagne peut devenir un objectif, mais pour l'instant, il n'en est pas un. Je suis focalisé sur le général. En tout cas, ça ne m'a pas coûté d'énergie d'aller prendre ces points et ça m'a permis d'être placé pour les descentes, sur des routes qui étaient glissantes." (Belga)