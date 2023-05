Un immeuble à appartements d'Etterbeek inhabitable à la suite d'un incendie

Ces derniers sont intervenus dimanche vers 20h25 pour un feu qui avait pris dans les combles d'une maison de quatre étages au Cours St-Michel, à Etterbeek. Les habitants avaient réussi à se mettre en sécurité. "Nous avons pu éviter que le feu ne se propage aux maisons avoisinantes, mais le logement a été complètement sinistré par les flammes", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Nous avons dû démanteler partiellement le toit et l'isolation pour permettre une extinction complète et ainsi éviter une reprise éventuelle. Le déblai a pris beaucoup de temps. Nous avons recouvert les ouvertures dans la toiture avec des bâches pour éviter des dégâts supplémentaires dus aux caprices météorologiques." Le bâtiment a été déclaré inhabitable, en raison d'un dégât des eaux au troisième étage et dans les communs. L'installation électrique a en outre été fermée par Sibelga, a précisé le porte-parole. "Les habitants se chargent de leur relogement. La cause de l'incendie est accidentelle", a-t-il ajouté. (Belga)