Une camionette fonce sur une terrasse à Bruxelles - La chambre des mises en accusation décide de l'internement du suspect

Une camionnette blanche s'était dirigée à vive allure, le 26 août dernier, vers 13h00, vers deux terrasses situées rue Saint-Michel à Bruxelles, un axe perpendiculaire à la rue Neuve. Six personnes avaient été légèrement blessées. Alors qu'il avait pris la fuite, le conducteur avait été interpellé dans l'après-midi, vers 16h00, à Anvers, où vivait une de ses soeurs. Son domicile à Saint-Josse-ten-Noode avait été perquisitionné. Il avait ensuite été placé sous mandat d'arrêt et inculpé pour tentative de meurtre. Immédiatement après les événements, on avait pensé que l'homme avait agi pour un motif terroriste, mais cette hypothèse avait rapidement été écartée. Il a également été suggéré que l'individu s'était senti frustré en raison du nouveau plan de mobilité bruxellois qui limite désormais l'accès à certaines rues du centre-ville à un sens de circulation. Cette possibilité a également été contestée. (Belga)