Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Le nouveau corps de sécurisation du port d'Anvers recherche 70 agents de sécurité

Il y a quelques mois, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), avait annoncé renforcer la police de la navigation anversoise afin de mieux lutter contre la criminalité organisée liée à la drogue. La création de ce nouveau corps s'inscrit dans ce cadre. "Celui-ci comptera 70 agents de sécurisation, sept inspecteurs, huit inspecteurs principaux et un commissaire. Ils auront pour mission d'assurer la sécurité de l'ensemble de la zone portuaire, à savoir effectuer des patrouilles ciblées et assurer une présence visible sur les lieux", explique la porte-parole de la police, An Berger. Le corps de sécurisation sera déployé 24 heures sur 24 dans toute la zone portuaire. Une part importante de ses missions consistera à interpeller les criminels qui pénètrent illégalement dans le port et tentent d'extraire de la drogue des conteneurs. Depuis peu, la présence policière a également été renforcée. Le nombre d'équipes présentes sur le terrain la nuit a triplé. Au cours des quatre premiers mois de l'année, cela a permis 70 arrestations liées à la drogue, soit plus du double par rapport à la même période de l'année dernière", se félicite la police fédérale. L'objectif est que le corps de sécurisation portuaire soit conjointement responsable des patrouilles et de la sécurité du port. Il devrait être pleinement opérationnel d'ici un an. Dans l'intervalle, la police fédérale affectera temporairement 50 agents supplémentaires à la police de la navigation à partir de début mai. Ces personnes ont normalement pour mission de sécuriser la centrale nucléaire de Doel, une tâche qui a été reprise au début de ce mois par la Défense, rappelle la police fédérale. (Belga)