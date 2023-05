Challenger de Francavilla - Kimmer Coppejans passe le cap du premier tour en Italie

L'Ostendais, 29 ans, 176e mondial, a battu l'Argentin de 31 ans, Renzo Olivo (ATP 260) en trois sets 5-7, 6-1 et 6-4. La partie a duré 2 heures et 32 minutes. Au deuxième tour (8es de finale), Kimmer Coppejans sera opposé à un joueur issu des qualifications, le Croate Duje Ajdukovic (ATP 375), 22 ans. Lundi, Raphael Collignon (N.9), 21 ans, 217e mondial et tête de série N.9, s'était imposé en deux sets (6-3, 6-0) face au Mexicain de 18 ans, Rodrigo Pacheco Mendez (ATP 888) et jouera au 2e tour soit contre Gauthier Onclin (ATP 209), 22 ans, soit contre l'Italien Stefano Travaglia (ATP 294), 31 ans, un joueur issu des qualifications qui s'affrontent mardi. (Belga)