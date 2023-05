Conference League - West Ham, l'AZ, la Fiorentina et Bâle gardent l'occasion de garnir leur armoire à trophées

Seuls la Fiorentina et West Ham figurent au palmarès d'une compétition européenne. Tous deux ont remporté la défunte Coupe des vainqueurs de coupe, les Italiens en 1961 et les Anglais en 1965. L'AZ et Bâle visent une première finale. West Ham, qui a éliminé La Gantoise en quarts de finale, profite de la scène européenne pour sauver une saison compliquée. Les 'Hammers', 15es, sont longtemps restés aux bords de la zone rouge en championnat. La victoire 1-0 contre Manchester United dimanche leur permet d'être pratiquement sauvés. Venu à bout d'Anderlecht aux tirs au but en quarts, l'AZ retrouve le dernier carré d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2005 et son élimination contre le Sporting en Coupe de l'UEFA. Quatrièmes de l'Eredivisie, les hommes de Pascal Jansen compteront surtout sur le match retour dans leur stade, où ils ont remporté leurs huit matchs européens cette saison. Après un début de saison difficile, la Fiorentina a relevé la tête en championnat, où elle pointe au 8e rang. La 'Viola' de Vincenzo Italiano a par contre toujours brillé en Conference League. Elle possède la meilleure attaque (32 buts) de l'épreuve et deux des co-meilleurs buteurs, Arthur Cabral et Luka Jovic, qui se partagent la tête de ce classement avec le Gantois Hugo Cuypers. Cinquième du championnat suisse, Bâle est une équipe qui ne lâche rien, en témoignent ses victoires aux tirs au but après une égalisation dans les arrêts de jeu contre le Slovan Bratislava en 8e de finale et en prolongations contre Nice en quarts. (Belga)