Deux jours de grève supplémentaire au sein de l'usine automobile Nedcar

Les syndicats sont furieux contre VDL, le propriétaire de l'usine, qui refuse d'accéder à leur demande d'un meilleur plan social. Les syndicats redoutent en outre des licenciements massifs alors que la production sur le site, pour BMW, du modèle Mini, arrivera à son terme début 2024. Aucun autre modèle n'est en vue, pour remplacer la Mini, ce qui fait craindre une fermeture pure et simple du site. L'usine emploie plus de 3.800 travailleurs, dont plus de 600 Belges, notamment des anciens de Ford Genk. (Belga)