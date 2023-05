Etex finalise le rachat du spécialiste danois de l'isolation Skamol

Le montant de la transaction n'est pas communiqué. Fondée en 1912 et basée à Aarhus au Danemark, l'entreprise Skamol réalise un chiffre d'affaires d'environ 80 millions EUR et exploite quatre sites: trois au Danemark et un en Pologne. L'entreprise emploie plus de 300 personnes. "Skamol représente une excellente adéquation stratégique au sein d'Etex. L'entreprise offre non seulement de grandes possibilités d'élargir notre offre et d'accroître notre présence dans certaines zones géographiques, mais nous avons également tous deux le développement durable comme priorité", souligne le CEO d'Etex, Bernard Delvaux, cité dans un communiqué. Basée à Zaventem Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.500 personnes à travers le monde, pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros. (Belga)