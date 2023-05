Euroligue - L'Olympiacos vient à bout de Fenerbahce et se qualifie pour le Final Four

Contraint à une manche décisive après sa défaite 73-69 à Istanbul dans la quatrième manche vendredi, l'Olympiacos, premier au terme de la saison régulière, a contrôlé cette dernière manche de bout en bout. Avec onze points d'avance au repos (44-33), le club grec a géré son avance en seconde période pour s'imposer 84-72. L'international grec Kostas Sloukas a terminé meilleur marqueur de la partie pour le club du Pirée avec 22 points. Marko Guduric a inscrit 26 points côté turc. L'Olympiacos est la deuxième équipe qualifiée pour le Final Four, prévu du 19 au 21 mai à Kaunas en Lituanie, après Barcelone qui n'avait eu besoin que de trois manches pour éliminer Zalgiris Kaunas. Mercredi, les deux derniers demi-finalistes seront connus à l'issue des cinquièmes manches des quarts de finale entre Monaco et le Maccabi Tel-Aviv et entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade. (Belga)