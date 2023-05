Inondations dans l'est de la RDC: une réponse humanitaire s'impose, selon Caritas

La région de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu, est frappée par de graves inondations depuis le 4 mai. De fortes pluies ont provoqué le débordement des cours d'eau, des glissements de terrain et des éboulements, à Bushushu et Nyamukubi notamment, a rappelé Caritas dans un communiqué. Le bilan provisoire fait état de centaines de morts et disparus, et d'importants dégâts matériels. "L'évaluation des besoins de la population est en cours avec notre partenaire de Caritas Bukavu, de sorte à cibler la population affectée avec une réponse d'ampleur", a expliqué Line Risch, en charge des projets de Caritas International en RDC. Caritas International mène un projet au Sud-Kivu financé par la DG Echo, l'Office européen de protection civile et d'aide humanitaire de l'Union européenne. "En cas de catastrophe, nous organisons une aide financière inconditionnelle ou matérielle en fonction de la situation des familles vulnérables qui ont été touchées", a poursuivi Line Risch. "Notre partenaire au Sud-Kivu procède dès aujourd'hui à une évaluation afin de déterminer le nombre de personnes auxquelles nous pourrons apporter une aide humanitaire." "Les survivants ont d'urgence besoin de matériel pour s'abriter. Mais il faut aussi de l'eau potable, des soins médicaux et des médicaments, de la nourriture, des articles ménagers, des articles d'hygiène, des semences et des outils agricoles pour la population rurale", a rapporté l'ONG. La réponse humanitaire de Caritas peut être soutenue via un don sur le BE88 0000 0000 4141 ou www.caritasinternational.be. (Belga)