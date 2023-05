Invasion de l'Ukraine - Un village d'urgence pour réfugiés ukrainiens près de Gand prêt à accueillir 200 personnes

Tout comme de précédents villages similaires à Anvers et Malines, celui de Gand a été entièrement financé par la Flandre. La ville de Gand est, de son côté, responsable de l'encadrement social des résidents et de la cohabitation avec le voisinage, a expliqué mardi le bourgmestre Mathias De Clercq (Open Vld). "Cette terrible guerre se poursuit, il faut donc un accueil plus durable. Dès le début de la crise ukrainienne, Gand a fait preuve de solidarité. Il y a actuellement plus de 1.300 réfugiés ukrainiens dans notre ville. En plus de soutenir les nombreuses familles d'accueil gantoises qui hébergent les Ukrainiens en fuite, nous fournissons des places d'accueil collectives et coopérons bien avec la Flandre pour ce village d'urgence dans notre ville. De cette manière, nous pouvons accueillir les Ukrainiens de manière qualitative et durable et les accompagner au mieux." Les résidents qui s'installeront dans le village d'urgence au cours de cette première phase sont des réfugiés ukrainiens habitant déjà à Gand. La plupart d'entre eux vivent en effet dans des familles d'accueil gantoises, chez des amis ou des parents. (Belga)