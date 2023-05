Le patron de Credit Suisse rejoint la direction d'UBS

UBS s'attend à ce que "la clôture légale" de la fusion intervienne "dans les prochaines semaines", indique-t-elle dans un communiqué, tout en précisant que les deux banques vont continuer à fonctionner indépendamment dans un premier temps, le rapprochement se faisant au fur et à mesure. Bien que fusionnée, les deux banques conserveront dans un premier temps leurs propres filiales et agences. Ulrich Körner, 60 ans, qui a fait une grande partie de sa carrière chez UBS avant de rejoindre Credit Suisse l'an passé pour tenter de la redresser, rejoindra le comité de direction d'UBS à la clôture de la transaction. "Avec sa connaissance des deux organisations, il aura la responsabilité d'assurer la continuité des opérations et l'attention aux clients tout en soutenant le processus d'intégration", souligne UBS dans le communiqué. "L'intégration des activités et entité légales va prendre du temps", reconnaît Sergio Ermotti, le directeur général d'UBS, cité dans le communiqué. Les activités vont être réparties en cinq divisions, précise la banque qui dévoile la composition de ses équipes. Iqbal Khan, un cadre dirigeant d'UBS qui a lui aussi fait une partie de sa carrière chez Credit Suisse, va rester à la tête de la gestion internationale de fortune tandis que Rob Karofsky, qui dirige la banque d'affaires d'UBS, va continuer dans son poste. (Belga)