Les trois Néerlandais en possession d'un engin explosif à Anvers ont été arrêtés

(Belga) Les trois ressortissants néerlandais qui avaient été retrouvés en possession d'un engin explosif et d'une arme à feu dans la nuit de dimanche à lundi sur la place Franklin Roosevelt, au cœur d'Anvers, ont été arrêtés mardi, indique le parquet. Les suspects sont âgés de 16, 25 et 27 ans. L'un d'entre eux était déjà recherché pour une possible implication dans une attaque à l'arme à feu à Borgerhout le 26 mars.