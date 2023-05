Ligue 1 - Le départ de Messi pour l'Arabie saoudite est "une affaire conclue"

Le départ du footballeur argentin pour le riche royaume du Golfe est "une affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite", a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. "Le contrat est exceptionnel. Il est énorme. Nous finalisons encore quelques détails", a-t-elle ajouté, sans révéler le nom du club concerné. Sollicité par l'AFP, le PSG s'est borné à rappeler que le contrat de Messi courait jusqu'au 30 juin. "Si le club avait voulu renouveler son contrat, ç'aurait été fait plus tôt", a cependant glissé une autre source au club parisien. Selon cette deuxième source, l'Argentin va honorer sa fin de contrat comme prévu et aucune communication officielle du club n'est à attendre. Déjà sous contrat avec l'office du tourisme saoudien pour en faire la promotion sur ses réseaux sociaux, Lionel Messi devrait retrouver dans le championnat local la star portugaise Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr depuis le mercato hivernal. Plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours l'existence d'une offre mirobolante du club concurrent d'Al-Hilal, évaluée à 400 millions d'euros par an pour faire venir Messi et recréer la mythique rivalité avec CR7, lorsque les deux joueurs évoluaient dans le championnat espagnol. "Les négociations n'ont pas pris autant de temps qu'avec Ronaldo", a affirmé la source saoudienne, en ajoutant que comme pour ce dernier, le montage financier venait du fonds souverain saoudien (PIF). Le contrat sensationnel de l'attaquant portugais en Arabie saoudite, estimé à 400 millions d'euros jusqu'en juin 2025, a fait de lui le sportif le mieux payé au monde en 2023, selon le classement annuel de Forbes. (Belga)