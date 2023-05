Ligue des Champions - Kevin De Bruyne offre le partage à Manchester City au Real Madrid en demi-finale aller

Après un début de match intense mais haché, Manchester City a pris possession du ballon, sans toutefois savoir la convertir en grosses occasions. Thibaut Courtois n'a pas tremblé sur des tentatives de Rodri de loin (13e) ou Erling Haaland de la tête (16e). Les Madrilènes ont ouvert le score sur leur première frappe du match. Après un déboulé sur le flanc gauche, Camavinga a transmis à Vinicius qui a marqué d'une frappe puissante en dehors de la surface (36e). Le Real a complètement dominé le début de seconde période, à l'image de Karim Benzema, arrêté par Ederson à la conclusion d'un mouvement collectif de grande classe (50e). Les Cityzens sont malgré tout parvenus à revenir dans le match grâce à Kevin De Bruyne. Servi par Gundogan dans l'axe, le Diable Rouge, de loin et en une touche, a armé une frappe puissante à ras-de-terre qui a terminé dans le petit filet opposé (67e). Les deux équipes ont semblé lever le pied ensuite et se satisfaire du nul. Tchouaméni (90e) aurait pu donner la victoire au Real sur une nouvelle frappe puissante, très bien anticipée par Ederson. Dans un duel serré sur tous les plans, tout reste à faire et la manche retour, le mercredi 17 mai (21h00) prochain à l'Etihad Stadium, sera très attendue. (Belga)