Ligue des Champions - Pas toujours titulaire, Lukaku reste "très important" pour l'Inter assure Simone Inzaghi

L'attaquant belge a en effet marqué trois buts et délivré quatre assists sur ses cinq derniers matches de championnat et avait aussi inscrit un penalty lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Benfica. Le nouveau numéro 10 des Diables est pourtant toujours en balance avec Edin Dzeko à la pointe de l'attaque des Nerazzuri, aux côtés de Lautaro Martinez. L'entraîneur Simone Inzaghi devrait titulariser le Bosnien mercredi après l'avoir laissé au repos contre l'AS Rome dimanche (victoire 0-2 avec but de Lukaku). Inzaghi a reconnu avoir un choix difficile à effectuer lors de la conférence de presse de mardi. "En début de saison, nous avions du mal à marquer et maintenant, nos attaquants trouvent tous facilement le chemin du but. Lukaku? C'est un joueur très important pour nous et c'est pour ça qu'on le voulait cette année. Il a été indisponible pendant quatre mois, mais il marque de nouveau régulièrement. C'est clairement une arme de plus à notre disposition." (Belga)