Pakistan: l'ex-Premier ministre arrêté, manifestations dans le pays

La police a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser les partisans de M. Khan qui manifestaient à Karachi (sud) et à Lahore (est). Des routes ont également été bloquées près d'Islamabad, ainsi que dans la ville de Peshawar à l'ouest de la capitale. "Imran Khan a été arrêté dans l'affaire Qadir Trust", a indiqué le compte Twitter officiel de la police d'Islamabad, en référence à une affaire de corruption. M. Khan qui souhaite revenir au pouvoir est visé par plusieurs dizaines d'affaires judiciaires depuis son éviction l'année dernière et avait réussi jusqu'ici à déjouer différentes tentatives d'arrestation. Une vidéo diffusée sur des chaînes de télévision locales montre M. Khan poussé par des dizaines de paramilitaires dans une voiture blindée située à l'intérieur des locaux de la Haute Cour d'Islamabad. Son arrestation intervient au lendemain de la mise en garde de l'armée contre "les allégations sans fondement" prononcées selon elle par l'ex-Premier ministre. Lors d'un rassemblement organisé ce week-end à Lahore, M. Khan a de nouveau affirmé que le major-général Faisal Naseer, officier supérieur des services de renseignement, était impliqué dans sa tentative d'assassinat, début novembre 2022. L'ex-Premier ministre avait été blessé d'une balle dans la jambe lors de ce meeting. Le Premier ministre Shehbaz Sharif, que M. Khan a également accusé d'être impliqué dans le projet d'assassinat, a également condamné ces accusations. La puissante armée pakistanaise exerce une immense influence dans le pays et a organisé au moins trois coups d'État depuis l'indépendance en 1947, régnant pendant plus de trente ans. (Belga)