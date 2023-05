Procès des attentats à Bruxelles - Le chauffeur de taxi revient sur la dernière course des kamikazes vers Zaventem

L'ex-chauffeur a pris en charge le trio vers 07h00 au numéro 4 de la rue Max Roos, à Schaerbeek. Il se souvient d'un "gros" volubile et détendu, le kamikaze Ibrahim El Bakraoui, d'un grand mince identifié comme Najim Laachraoui et d'un troisième passager coiffé d'un chapeau, Mohamed Abrini. Les trois hommes chargent eux-mêmes leurs bagages dans le coffre du véhicule, sans précautions particulières mais "proprement", a décrit le témoin. Celui-ci remarque toutefois une "matière gluante" et persistante, ainsi que de la poudre blanche sur les sacs de ses clients. Et une odeur chimique. "On ne peut pas oublier cette odeur. C'était puissant." Le trio s'installe ensuite à l'arrière. Sur la route, Ibrahim El Bakraoui lance la conversation avec le chauffeur. "De quoi parlait-il ?", l'a interrogé la présidente. "Ben, des Américains", a lâché le témoin dans un petit rire. "Madame, de mauvaises choses : qu'ils sont coupables, qu'ils font ce qu'ils veulent. (...) Mais, moi, je n'ai pas voulu creuser le truc", a-t-il ajouté, sourcils froncés. Les deux autres ne lui ont "jamais adressé la parole. Ils étaient crispés, c'est tout". Vers 08h30, ayant entendu les nouvelles sur les attaques, le témoin s'est rendu à la police pour y faire une déposition. Celle-ci permettra de retrouver rapidement l'appartement où les explosifs furent fabriqués, et de mettre la main sur un ordinateur aux informations précieuses pour l'enquête. (Belga)