TC Bruxelles - Un homme risque la prison pour avoir cassé une porte d'embarquement à Brussels Airport

L'incident s'est déroulé le 4 avril 2022, lorsqu'un commandant de bord a refusé l'embarquement de deux passagers manifestement en état d'ébriété et en possession d'une bouteille d'alcool. "Les deux hommes ont protesté contre la décision et sont même tombés nez à nez avec le pilote, mais n'ont pas pu être calmés par le personnel de l'aéroport présent", a expliqué le parquet lors de l'audience. "Il semble qu'ils ont quand même essayé d'entrer après la fermeture de la porte de l'avion." L'un des prévenus a ensuite cassé une porte d'embarquement et poussé un membre du personnel à terre, a ajouté le parquet. Celui-ci a requis une peine de dix mois de prison contre le prévenu, tandis que Brussels Airport Company a réclamé une indemnisation de 2.000 euros pour la porte détruite. Le jugement est attendu le 6 juin. (Belga)