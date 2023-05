Tour d'Italie - Dernier jour en rose pour Evenepoel? "Je ne serais pas fâché si ce n'était pas le cas"

Le peloton franchira à trois reprises les 1.000m d'altitude entre Venosa et Lago Laceno (175 km): sur le Passo delle Crocelle, le Valico di Monte Carruozzo et le Colle Molella. Pas les ascensions les plus dures, mais des montées d'une dizaine de kilomètres avec une pente assez douce. La Molella, juste avant l'arrivée, présente un tronçon à près de 10%. Evenepoel avait décrit cette étape comme une possibilité de laisser le maillot rose, et ses responsabilités, à un coureur membre d'une échappée matinale. "Mais ce ne sera pas facile: nous devons faire en sorte que l'échappée idéale parte, celle que nous pouvons contrôler", avait confié Evenepoel après la troisième étape lundi. "Une échappée en espérant qu'il y ait un coureur dont nous pouvons dire: 'lui peut avoir le maillot'. Le scenario idéal est que nous puissions donner le maillot. Mais si ce n'est pas le cas, nous n'en serons pas fâchés non plus. Il s'agit toujours d'un maillot de leader dans un grand Tour." Evenepoel s'attend à ce que le Colle Molella serve de test pour les candidats au général. "C'est comme une arrivée au sommet. Si tu as dix secondes de retard au sommet, tu les auras encore à l'arrivée. Ce n'est pas l'étape la plus dure, mais une étape difficile. Si tu n'es pas bon, tu perdras du temps. Peut-être que ce sera le cas pour l'un ou l'autre favori." (Belga)