Transports, énergie et numérique: la Moldavie associée à l'interconnexion européenne

L'objectif est de permettre aux promoteurs de projets moldaves de demander un financement de l'UE pour des projets d'intérêt commun dans le domaine des transports, de l'énergie et du numérique, afin d'améliorer la connectivité du pays avec ses voisins de l'UE. L'accord doit aussi favoriser l'intégration de la Moldavie - l'un des huit pays candidats officiels à l'adhésion à l'UE - au sein du marché unique de l'UE, selon un communiqué de la Commission. "La Moldavie est fortement touchée par la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. L'UE reste solidaire de ce pays et est déterminée à continuer de renforcer sa résilience. L'accord conclu aujourd'hui rapproche encore la Moldavie de l'UE en l'ancrant au sein des réseaux transeuropéens interconnectés", selon la commissaire aux Transports Adina V?lean, qui a signé l'accord à Chisinau. Dans le même temps, à Strasbourg, le Parlement européen a voté pour compléter l'aide macrofinancière à la Moldavie d'un montant de 145 millions d'euros, afin d'aider le pays à couvrir ses besoins de financement en 2023. Les députés ont approuvé la proposition de la Commission d'accorder au gouvernement moldave le soutien nécessaire pour stabiliser la situation économique du pays, par 561 voix pour, 43 voix contre et 20 abstentions. Une fois que le Conseil de l'UE aura approuvé l'aide, elle sera publiée au Journal officiel de l'UE et s'appliquera le jour suivant sa publication. (Belga)