Un bus plonge d'un pont en Inde, au moins 21 morts

L'accident s'est produit à environ 120 kilomètres au sud d'Indore, la plus grande ville de l'État central du Madhya Pradesh. "Au moins 21 personnes sont mortes", a déclaré un haut responsable de la police, sous couvert de l'anonymat. Parmi les morts figurent trois enfants et dix femmes, selon le journal Times of India. Le bus se dirigeait vers Indore quand il a percuté la rambarde d'un pont avant d'aller s'écraser dans le lit d'une rivière asséchée, a précisé le journal. Le chauffeur du bus, qui s'est endormi au volant, a fui les lieux, selon le journal. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2021, l'Inde compte pour 11% du nombre global de morts sur les routes du monde, alors qu'elle ne détient qu'un pour cent des véhicules en circulation dans le monde. Ce même rapport estimait à 150.000 le nombre de décès dus à des accidents de voiture en Inde chaque année, soit une personne toutes les quatre minutes. (Belga)