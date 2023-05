World Athletics Continental Tour - Dylan Borlée remplace Jonathan et accompagnera Kevin samedi à Nairobi

Initialement, Jonathan Borlée devait accompagner son frère jumeau Kevin au Kenya, mais, après l'interclubs de dimanche passé, des doutes subsistaient sur sa présence car il accusait un retard au niveau de l'entraînement. Après l'entraînement de lundi, il a été décidé que Dylan prendra la place de son frère. Dimanche, Kevin et Dylan Borlée ont pulvérisé, aux côtés de Camille Laus et de la Chilienne Martina Weil, le record de Belgique des clubs du 4x400 mètres mixte de plus de 13 secondes, le portant à 3:16.29. Rani Rosius (100 mètres), Imke Vervaet (200 mètres), Vanessa Sterckendries (marteau) et Timothy Herman (javelot) participeront également à ce meeting, organisé par Golazo, à Nairobi. (Belga)