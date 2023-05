World Athletics Continental Tour - Kevin et Jonathan Borlée engagés samedi à Nairobi

Après l'interclubs de dimanche, il y avait encore des doutes concernant la présence de Jonathan Borlée, qui accusait un retard au niveau de l'entraînement. Un dernier entraînement lundi aurait levé les doutes. Dimanche, Kevin Borlée a pulvérisé, aux côtés de Dylan Borlée, Camille Laus et Martina Weil, le record de Belgique du 4x400 mètres mixte de plus de 13 secondes, le portant à 3:16.29. Rani Rosius (100 mètres), Imke Vervaet (200 mètres), Vanessa Sterckendries (marteau) et Timothy Herman (javelot) participeront également à ce meeting, organisé par Golazo, à Nairobi. (Belga)