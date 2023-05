WTA Rome - Ysaline Bonaventure contre Taylor Townsend au premier tour

Plus tôt mardi, Bonaventure, 86e mondiale, s'était qualifiée pour le tableau final après sa victoire 6-4, 6-4 contre l'Australienne Priscilla Hon (WTA 164) au deuxième et dernier tour des qualifications. Bonaventure et Townsend se sont affrontées à trois reprises sur le circuit avec deux victoires pour l'Américaine. La Stavelotaine avait battu Townsend lors du premier tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells en 2019. En cas de qualification pour le deuxième tour, la N.3 belge affrontera l'Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale et tête de série N.3. Dans ce tableau final à Rome, Maryna Zanevska (WTA 77) a été battue mardi au premier tour contre la Tchèque Barbora Strycova (WTA 1103). Exemptée du premier tour, Elise Mertens, 26e mondiale et tête de série N.25, jouera elle au deuxième contre la Russe Anna Kalinskaya, 24 ans, 57e mondiale, ou l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 158e mondiale et issue des qualifications. Mertens, Kirsten Flipkens et Kimberley Zimmermann sont également engagées en double. Associée à l'Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la quatrième tête de série, Mertens affrontera Flipkens, associée à la Polonaise Alicja Rosolska, au premier tour. Zimmermann, avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok, sera elle opposée à la paire composée de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et de la Tchèque Barbora Strycova. (Belga)