Ahold Delhaize se voit rembourser 382 millions d'euros par le fisc

L'affaire concerne la vente interne en 2018 des magasins américains de Delhaize, à la suite de l'acquisition du groupe belge par le néerlandais Ahold en 2016. La société fusionnée a transféré les magasins Delhaize américains - opérant sous les noms de Food Lion et Hannaford - dans les sociétés par lesquelles Ahold gérait ses chaînes américaines. Or, selon le fisc, les magasins valaient plus que ce que les Néerlandais avaient payé pour les acquérir. Il a réclamé 382 millions d'euros au détaillant, qui a fini par déposer la somme l'année dernière, mais a continué à s'y opposer. Cette résistance a porté ses fruits, puisque Ahold Delhaize a conclu un accord avec les autorités fiscales à la fin du mois de mars. "Cela confirme notre position initiale selon laquelle le redressement n'était pas fondé", a déclaré Rene Struijs, porte-parole d'Ahold Delhaize, à De Tijd. "Sur la base de l'accord, Ahold Delhaize s'attend à recouvrer l'intégralité de sa créance. Cela n'a pas d'impact sur le compte de résultat et nous prévoyons de recevoir l'argent au cours du deuxième trimestre". (Belga)