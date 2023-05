Au moins 14 morts dans un accident de car au Cameroun

"Le bilan provisoire fait état de quatorze morts, dont sept hommes, six femmes", et un "enfant de dix ans", a indiqué Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, le ministre des Transports du Cameroun dans un communiqué, précisant qu'une enquête est ouverte "afin d'établir les circonstances et de dégager les responsabilités". Selon les premiers éléments, l'accident s'est produit mardi à 14h30 GMT (16h30 HB) au niveau de la localité de Lom, un village situé dans l'Est du Cameroun sur un axe routier reliant les villes de Garoua-Boulaï (Est), et Ngaoundéré, dans la région de l'Adamaoua. Ce véhicule de "transport de personnes" a effectué "deux tonneaux consécutifs à une sortie de piste", a détaillé le ministre des Transports. Les corps des défunts et les blessés sont pris en charge à l'hôpital de Garoua-Boulaï, a-t-il ajouté. Au total, "68 personnes ont été victimes de cet accident, dont 64 ont été prises en charges sur place", a affirmé à l'AFP une source au sein de l'hôpital de Garoua-Boulaï sous couvert de l'anonymat, sans préciser si les victimes étaient toutes à bord du car accidenté. Le bilan définitif sera communiqué à l'issue de l'enquête, a enfin indiqué M. Ngalle Bibehe. Plus de 7.000 personnes sont mortes sur les routes camerounaises, soit plus de 30 morts pour 100.000 habitants, l'un des totaux les plus élevés en Afrique, selon les dernières données disponibles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018). (Belga)