BNXT League - Play-offs: Limburg United vient s'imposer à Anvers dans le premier match des demi-finales

Les Limbourgeois abordaient la rencontre sans complexe. Emmenés par Myles Cale et Jonas Delalieux ils ralliaient les vestiaires avec une belle avance (28-39) après avoir limité les Giants à 9 unités dans le 2e quart. Les visiteurs insistaient dans le 3e quart remporté 17-20 (45-59). Les vainqueurs de l'Elite Gold, après avoir gagné leurs dix matchs face aux clubs néerlandais ,ne sont jamais parvenus à revenir dans la rencontre, malgré les 5 premiers points dans la dernière période (50-59). Les joueurs d'Ivica Skelin ont rapidement baissé les bras. Les quatre meilleurs marqueurs de la rencontre ont évolué au sein des vainqueurs au premier tour des play-offs belges du Spirou Charleroi: Alex Stein (19 pts), Delalieux (16), Cale (14) et Yannick Desiron (13). Les demi-finales se jouent au meilleur des cinq rencontres. La deuxième se jouera dès vendredi soir au Sporthal Alverberg de Hasselt (20h30). L'autre première rencontre des demi-finales entre Ostende et Malines a débuté à 20h30. (Belga)