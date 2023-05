bpost - "Bpost s'en sortira plus forte", estime la présidente du conseil d'administration

Elle concède que bpost vit des moments difficiles. L'entreprise aurait conclu des accords illégaux en vue d'obtenir la concession pour la distribution de journaux. En outre, un audit interne a notamment démontré qu'elle aurait surfacturé plusieurs contrats à l'Etat belge. Audrey Hanard dit comprendre "la frustration des actionnaires" mais n'est pas en mesure pour l'instant de présenter de nouveaux éléments pour rétablir la confiance. Des audits sont toujours en cours et la recherche d'un nouveau CEO n'a pas encore abouti, ceci est pourtant l'une "des priorités du conseil d'administration". La présidente n'exclut pas que les enquêtes en cours créent de nouveaux remous, mais tient à dédouaner d'avance la direction actuelle qui n'y est pour rien. Le CEO par intérim, Philippe Dartienne, a détaillé mercredi les mesures prises par l'entreprise pour éviter à l'avenir de tels débordements, notamment la mise en place d'un point de contact interne pour signaler des faits irréguliers. "Je fais confiance au personnel et au management" car les fraudes ont été commises par une petite minorité et n'ont rien à voir avec l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, selon lui. A la demande de la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter (Groen), le vote sur l'éventuelle décharge des administrateurs de bpost a été reportée, tout comme celui sur la nouvelle politique de primes pour la direction de l'entreprise. Un peu plus de 60% du capital de bpost est représenté à l'AG qui peut donc se tenir valablement. (Belga)