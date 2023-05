Crise de l'accueil - Le collectif "Stop à la crise d'accueil" souhaite rencontrer le gouvernement fédéral

Accompagnée de représentants de collectifs citoyens et de journalistes, une délégation composée d'une trentaine de demandeurs d'asile a remis mercredi, vers 14h00, une lettre d'invitation aux cabinets du Premier et de la Secrétaire d'État. "Vous parlez de nous. Mais vous ne nous regardez pas. Vous ne nous avez jamais parlé. (...) nous sommes donc voisins du siège de votre parti, Madame de Moor. C'est donc le moment : rencontrons-nous.", peut-on notamment lire dans la lettre destinée au gouvernement. Depuis plus de deux semaines, "les nonante demandeurs d'asile qui occupent le bâtiment adjacent au siège du CD&V attendent une réaction de la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration. Face à son silence, ils ont donc décidé de l'inviter officiellement afin de rappeler que la crise de l'accueil est loin d'être terminée", explique le mouvement citoyen. "Actuellement, le nombre de personnes se retrouvant à la rue dès le dépôt de leur demande ne cesse d'augmenter, dépassant les 3.000 personnes à l'heure actuelle" dénonce le collectif. "En l'absence de réponse de Nicole de Moor et Alexander De Croo", des actions seront organisées "à partir de la semaine prochaine", prévient le collectif. Les modalités et détails pratiques seront communiqués ultérieurement, a précisé à l'agence Belga un porte-parole du collectif. (Belga)