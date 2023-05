Des chercheurs découvrent des champignons mangeurs de plastique

Les microbes trouvés dans les Alpes grisonnes et l'Arctique sont capables de digérer le plastique des éponges ménagères, par exemple, comme le montre l'étude publiée mercredi dans la revue "Frontiers in Microbiology". Les microbes ont digéré le plastique à seulement 15 degrés. Plusieurs micro-organismes capables de digérer le plastique étaient déjà connus par le passé, "mais ceux-ci ont été testés à plus de 30 degrés", a expliqué l'auteur principal de la recherche, Joël Rüthi de l'institut de recherche WSL à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS. Le fait que les micro-organismes découverts soient également actifs à des températures plus basses rend la décomposition du plastique moins chère, plus respectueuse du climat et réduit l'énergie nécessaire pour y parvenir. (Belga)