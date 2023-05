En 30 ans, 16.000 fermes de moins en Wallonie

La Wallonie vient de mettre à disposition des fiches reprenant l'ensemble des données agricoles de chaque commune. Parmi les chiffres les plus marquants, celui du nombre d'exploitations agricoles n'a fait que diminuer au cours des 30 dernières années, passant de 29.000 fermes en 1990 à un peu moins de 13.000 en 2021. Toutefois, la surface agricole utilisée en Wallonie a peu évolué: de 752.743 hectares en 1990, elle est passée à 740.623 hectares en 2021. "Une toute petite diminution de 1,6 %", note le journal. Les exploitations n'ont donc cessé de s'agrandir. Entre 1990 et 2021, la superficie moyenne par exploitation a plus que doublé, passant de 25,8 hectares à 58,2 hectares. (Belga)