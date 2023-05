Equateur: feu vert du parlement à un procès en destitution du président Lasso

Avec 88 voix sur les 116 députés présents en séance, l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition de gauche, a donné son feu vert au procès en destitution devant les parlementaires de M. Lasso, accusé de malversations présumées dans le cadre d'un contrat d'Etat portant sur le transport de pétrole brut. Vingt-trois députés ont voté contre ce procès, cinq autres se sont abstenus. A la fin de la séance, qui a duré plus de cinq heures, des applaudissements, des acclamations et des cris de "dehors Lasso" ont retenti dans la plénière du parlement monocaméral comptant 137 sièges. L'opposition, favorable à l'ancien président Rafael Correa (2007-2017), accuse M. Lasso de malversations présumées dans la gestion de l'entreprise publique FLOPEC (Flota Petrolera Ecuatoriana) par le biais de contrats signés entre 2018 et 2020 avec le groupe international Amazonas Tanker, impliquant des intérêts russes. Ces accords auraient été préjudiciables aux intérêts de l'Etat, avec à la clé notamment des pertes de plus de six millions de dollars pour l'entreprise équatorienne. Les députés avaient déjà tenté en juin 2022 de destituer M. Lasso. Mais l'opposition, divisée, n'avait pas réussi à réunir suffisamment de voix. Face à cette seconde tentative, le président Lasso, 67 ans, a déjà déclaré qu'il assisterait au procès, approuvé par la Cour constitutionnelle, jugeant de son "devoir de se présenter devant le peuple". Il a cependant déjà prévenu qu'il était en son pouvoir, constitutionnellement, de dissoudre le parlement et d'organiser des élections générales anticipées. (Belga)