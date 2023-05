Etats-Unis: l'inflation tombe à son plus bas niveau depuis deux ans

Les prix à la consommation ont augmenté de 4,9% sur un an en avril, contre +5,0% en mars, selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail, et sur lequel sont indexées les retraites. Mais sur un mois seulement, l'inflation accélère de nouveau, à 0,4% contre 0,1% en mars. Les analystes tablaient sur des valeurs de +5,0% sur un an et +0,4% sur un mois, selon le consensus de MarketWatch. (Belga)