La circulation des trains interrompue entre Herentals et Lierre

(Belga) La circulation ferroviaire est interrompue mercredi matin entre Herentals et Lierre après la découverte d'un corps sur ou à proximité des voies à hauteur de Kessel (Nijlen, province d'Anvers), indique Infrabel. Dans la mesure du possible, les trains sont déviés et un service de bus de remplacement est mis en place, selon le gestionnaire du réseau ferroviaire.