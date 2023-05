L'ex-CEO d'Anderlecht Karel Van Eetvelt rejoint le conseil d'administration de Lotto Dstny

Karel Van Eetvelt, 57 ans, avait quitté son poste de CEO d'Anderlecht en avril 2021, un an après sa prise de fonction. Il a aussi été administrateur délégué d'UNIZO, CEO de Febelfin et président du VDAB. Outre Van Eetvelt, Celine Van Gansbeke, Gregory Maes et Marleen Mannekens rejoindront le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation par la Banque nationale. Roger Malevé, 72 ans, quittera lui après douze ans la présidence du conseil d'administration. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. (Belga)