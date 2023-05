McCarthy affirme que "rien n'a bougé" lors de sa réunion avec Biden sur la dette

"Rien n'a bougé", a déclaré le président de la Chambre des représentants à sa sortie de la Maison Blanche, après un échange d'une heure avec le dirigeant démocrate et les leaders du Congrès. Les parties ont prévu de se réunir à nouveau vendredi pour échanger sur cet épineux dossier, a-t-il toutefois affirmé. Démocrates et républicains ne parviennent pas à s'accorder sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manoeuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers. A la sortie de la réunion, le chef des démocrates au Sénat Chuck Schumer a accusé Kevin McCarthy de tenir le plafond de la dette "en otage" en conditionnant le vote d'un relèvement du plafond de la dette à des coupes budgétaires. (Belga)