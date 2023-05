Mercato cycliste - Tosh Van der Sande prolonge de deux ans chez Jumbo-Visma

L'Anversois avait rejoint Jumbo-Visma en 2022 après avoir porté le maillot de Lotto pendant dix ans, intégrant la garde rapprochée de Wout van Aert dans les classiques. "Je suis très fier de rester deux ans de plus dans l'équipe", déclare Tosh Van der Sande, cité dans un communiqué de Jumbo-Visma. "L'année et demie qui vient de s'écouler a été fantastique. Nous commençons toutes les courses que nous disputons avec l'ambition de gagner, ce qui donne de la confiance et de la motivation. Toute l'équipe s'entend bien et c'est formidable de travailler pour un leader comme Wout van Aert ou un sprinter talentueux comme Olav Kooij. J'éprouve beaucoup de satisfaction à travailler avec tous les jeunes talents que nous avons dans l'équipe. J'espère pouvoir développer cet aspect dans les années à venir", conclut Van der Sande, qui compte deux victoires à son palmarès (une étape du Tour de l'Ain en 2016 et une étape du Tour de Wallonie en 2019). (Belga)